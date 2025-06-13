mardin'in mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Konur ve Meşeli mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, saat 14.00 sıralarında ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına vatandaşlar, itfaiye ve AFAD ekipleri karadan, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na ait 2 askeri helikopter de yangın söndürme ekipmanlarıyla havadan müdahale etti. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MAZIDAĞI (Mardin),
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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