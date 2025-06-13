Mardin\'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

(MARDİN) - Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsalında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Sabah saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Meşeli ve Konur mahalleleri arasındaki ormanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri yangına müdahale ederek ekiplere ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye erleri ve Orman Müdürlüğü ekipleri, karadan müdahale başlattı.

Ekiplerin karadan müdahalesine Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki 2 yangın söndürme helikopteriyle de havadan destek verildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.