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Mardin'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı - Son Dakika
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Mardin'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Mardin\'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen otomobil çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

31.01.2024 17:33
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Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Artuklu Nusaybin kara yolu Düzlük mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Araçlarda bulunan Gökhan A. (30), Aziz Y. (18), Ferhan B. (17) ve Muhammet Ç. (13) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mardin'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı - Son Dakika
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