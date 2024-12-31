Mardin\'de Park Halindeki TIR\'da Yangın Çıktı

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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki TIR'da çıkan yangın, söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 50 UG 263 plakalı TIR'ın kupa kısmında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. TIR'da hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,