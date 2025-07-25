Mardin'de Seyir Halindeki Araç Yandı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yangın, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi Kızıltepe Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) binası önünden geçen seyir halindeki araçtan henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Kısa sürede alevlerin sardığı araçta bulunan sürücü, aracı yol kenarına çekerek uzaklaştı. İhbarla olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme araçları sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında çevrede kısa süreli panik yaşanırken, bölgede trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,