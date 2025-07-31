Mardin\'de Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Nusaybin ilçesi Girmeli Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 EKT 73 plakalı tır, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada tır sürücüsü yaralandı.
Yaralı, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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