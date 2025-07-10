Mardin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Bin Hap Ele Geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 11 bin 340 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 11 bin 340 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.