Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 11 bin 340 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.
Aramalarda, 11 bin 340 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Bin Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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