Mardin'de Vali Ozan Caddesi Trafiğe Açıldı

Vali Ozan Caddesi trafiğe açıldı, İçme suyu projesinde önemli aşama tamamlandı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde, içme suyu altyapısını modernize etmek ve kesintisiz su teminini sağlamak amacıyla sürdürülen "Mardin İçme Suyu Şebekesi İnşaatı" projesi kapsamında önemli bir etap daha tamamlandı.

Bu kapsamda bir süredir ulaşıma kapalı olan Vali Ozan Caddesi, Dicle Elektrik hizmet binası ile eski alışveriş merkezi önünde yürütülen yatay geçiş ana hat döşeme çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı. Dün akşam saat 19.30'da başlatılan çalışmalar, 24 saat esasına göre yürütülerek yalnızca 15 saat içerisinde tamamlandı. Hızlı ve planlı şekilde tamamlanan çalışmalar sayesinde cadde, öğlen itibarıyla yeniden araç trafiğine açıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve MARSU yetkilileri, sürece gösterdikleri sabır ve anlayış için Artuklu halkına teşekkür ederken, çalışmalar boyunca verdikleri destek nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne de ayrıca teşekkür etti.

Projenin diğer etaplarında da çalışmalar hız kesmeden devam ederken, yetkililer Mardin'in daha modern ve sağlıklı bir altyapıya kavuşması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.