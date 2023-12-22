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Mardin'de Yağmur ve Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Mardin'de Yağmur ve Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Mardin kent merkezinde etkili olan yağmur ve sis nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, trafik kazaları da meydana geldi. Valilik, kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Mardin\'de Yağmur ve Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
22.12.2023 - 14:21,
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Mardin'de etkili olan yağmur ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde yağmurun yanı sıra etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı, ulaşımda aksama yaşandı.

Sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düşerken, trafik ekipleri, sürücülere sis farlarını yakmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kentte sis nedeniyle hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, kuvvetli yağış beklendiği duyrularak, sel, su baskını, çığ tehlikesi ve yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA
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