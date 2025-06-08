Mardin\'de Yakıt Tankeri Devrildi

Mardin'de yakıt tankerinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 SSN 76 plakalı yakıt tankeri, Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, araç sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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