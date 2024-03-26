Mardin\'deki öğrenciler, okullara ve parklara mobilya üreterek gelir elde ediyor

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan öğrenciler, okullara sıra, masa ve dolap, il genelindeki park ve bahçelere de oturma bankı, çardak, kameriye, çöp kovası üreterek hem mesleki tecrübe kazandı hem de lisenin gelirini artırdı.

Okulun farklı dallardaki atölyelerinde yaptıkları üretimle mesleğin inceliklerini öğrenen öğrenciler, eğitim kurumlarının da mobilya ihtiyacını karşılıyor.

Öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde yaptıkları üretimle hem para kazanıyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Mardin Valiliği ile yapılan protokolle Mobilya ve İç Mekan Tasarımı ile Metal Teknolojisi alanlarında eğitim gören 70 öğrenci, 13 öğretmen gözetiminde ilin tamamına dağıtılmak üzere 500 bank ve 200 çardak üretti.

Öğrencilerin sadece bu üretimle yılın ilk iki ayında sağladığı ciro 11 milyon liraya ulaştı.

"Okulumuzda nitelikli ustalar yetiştirilmekte"

Okul müdürü Bülent Yıldız, AA muhabirine, 32 yıl önce eğitime başlayan okulda metal, mobilya, tesisat, inşaat, bilişim motor ve elektronik bölümlerinde il geneli için birçok donatı malzemesi ürettiklerini söyledi.

Öğrencilerin bir yandan kalifiye eleman olarak yetiştirildiğini, diğer yandan da döner sermaye işletmesi olarak elde edilen kardan para kazandığını belirten Yıldız, okul olarak talep edilen tüm kent donatılarını üretebilecek kapasite ve teknolojiye sahip olduklarını ifade etti.

Yıldız, "Yılın başından bu yana çatılı piknik masaları, banklar, çardaklar, kameriyeler gibi park ve bahçe mobilyaları yaptık. Ayrıca yeni açılacak okullar için de okul donatıları yapıyoruz. Okulumuz yılın ilk iki ayında 11 milyon liralık ciro yaptı. Şu anda döner sermaye kapsamında çalışan öğrencilerimiz ay sonunda bir asgari ücret kadar ücret alacak." dedi.

Öğrencilerin bu üretimle kamu sektörüne hizmet sunduğunu dile getiren Yıldız, firmaların okulu sık sık ziyaret ederek, kalifiye eleman talebinde bulunduğunu kaydetti.

Yıldız, "Okulumuzdan iş yeri açma belgesi aldıkları takdirde özel sektöre hizmet edebilecek kalitede ve yetkinlikte mezun oluyorlar. Şu anda piyasada öğrencilerimize ciddi talep bulunmakta. Okulumuzda nitelikli ustalar yetiştirilmekte." ifadelerini kullandı.

"Okulu bitirince mobilya dükkanı açmayı planlıyorum"

Öğrencilerden Şiyar Deniz, okulda hem ders gördükleri hem de üretim yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Deniz, "Her sabah okula gelerek işbaşı yapıyoruz. Hocalarımızla konuşup, planlarımızı yapıyoruz. Çatılı piknik masaları, banklar yapmayı öğreniyoruz. Okul bitince iş yeri açma belgesi veriyorlar. Okulu bitirince mobilya dükkanı açmayı planlıyorum." dedi.

Abdulkerim Şimşek de mobilya bölümünde eğitim gördüğünü, öğretmenlerinin yardımıyla birçok ürünü yapmayı öğrendiğini belirtti.

Zamanlarını çok faydalı bir şekilde geçirdiklerini dile getiren Şimşek, "Hocalarımızla arkadaşlarımızla çalışmak çok güzel. Meslek öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.