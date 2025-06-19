Mardin\'deki Tahribat Sonlanıyor

Mardin'de kentin mimari yapısının ortaya çıkarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında tarihi yapının üzerine inşa edilen betonarme 4 katlı binanın yıkım çalışmalarına başlandı.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan karar doğrultusunda, kentin tarihi ve kültürel dokusunu bozan, sit alanı içinde ilk etapta belirlenen 240 betonarme binanın yıkımı sürüyor.

Bu kapsamda 50 yapıda 194 bağımsız bölüm yıkıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Salim ile çalışmalar kapsamında Ulu Cami Mahallesi'nde son 4 katı yaklaşık 50 yıllık betonarme yapı olan 5 katlı binada süren yıkım işlemlerini inceledi.

Artuklu Emiri Kutbettin İl Gazi tarafından 1176 yılında inşa ettirilen Ulu Cami'nin siluetini bozan betonarme binanın yıkım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Akkoyun, yaptığı açıklamada, tarihi şehrin kimliğinin ortaya çıkarılması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Geleneksel yapıların korunması ve şehrin turizm açısından daha da canlandırılması için ilk etapta 240 betonarme eklentinin tespit edildiğini aktaran Akkoyun, bunun yanında tarihi dokuya aykırı yaklaşık bin yapının tespit edildiğini vurguladı.

Şu ana kadar 50 yapıda 194 bağımsız bölümün yıkımı gerçekleştirildiğini altını çizen Akkoyun, şunları kaydetti:

"Amacımız tarihi Mardin siluetine aykırı yapıların ortadan kaldırılması, Mardin'imizin daha güzel bir görüntüye kavuşması. Bu çerçevede Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımızın da destekleri ile bu tarihi yapıya aykırı sonradan yapılmış yapıların tespiti ve yıkımı gerçekleştirilmektedir. Vatandaşlarımızla görüşülerek uzlaşma sağlanarak ve tespit edilen bedeller ödenerek bu yapılar yıkılmaktadır. Yıkılan yapıların üzerinde bulunduğu arsalarla da yine mahallenin ve bölgenin şartlarına göre yeşil alan, otopark veya kamu alanı olarak değerlendirilmektedir ve değerlendirilecektir. Daha güzel bir Mardin için gayretle çalışıyoruz."

Şehrin tarihi fotoğraflarının incelendiğini kaydeden Akkoyun, bu yapıların tamamı yıkıldığı zaman Mardin'in daha güzel bir görünüme kavuşacağını bildirdi.

Akkoyun, "Bunun için de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu yıl ve önümüzdeki yıl tespit edilen yapıların yıkımına yoğunluk vereceğiz. Bakanlığımızın desteğiyle, Büyükşehir Belediyemizin koordinesinde sonradan eklenen betonarme yapılar ortadan kaldırıldıktan sonra Mardin'imiz daha güzel bir görünüme kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.