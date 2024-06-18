Mardin Kızıltepe'deki Geri Dönüşüm Tesisi Yangını Söndürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Viranşehir-Kızıltepe kara yolu Akziyaret Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözü sevk edildi.
Yangın, gelen ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü.
Geri dönüşüm tesisinde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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