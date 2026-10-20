Mardin merkezli 6 ilde DEAŞ finansına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Mardin merkezli 6 ilde DEAŞ finansına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı

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Mardin merkezli 6 ilde DEAŞ finansına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı
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Mardin merkezli 6 ilde DEAŞ'ın finansal faaliyetlerine yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheliden 3'ünün yakalanması için çalışmalar sürerken adreslerde çok sayıda dijital materyale el konuldu.

MARDİN merkezli 6 ilde, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütünün finansal faaliyetlerinin tespit edilmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ekipler, saat 06.00 sıralarında Mardin, İstanbul, Gaziantep, Ankara, Denizli ve Malatya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi ve 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA
Güvenlik3. SayfaGüncelMardinTerörSon Dakika

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