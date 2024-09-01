Nusaybin'de gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen "GÜRZ-11" operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, J- SİHA tarafından arazi taraması gerçekleştirildiğini belirtti.

Tarama sırasında 2 bölücü terör örgütü üyesinin tespit edilmesi üzerine "GÜRZ-11" operasyonu başlatıldığını kaydeden Yerlikaya, J-SİHA, Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteğiyle JOPER ve Jandarma Komando timleriyle gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Yerlikaya, teröristlerin kimlik ve katıldıkları eylemlerin tespit çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

"Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı tebrik ediyorum" diyen Yerlikaya, operasyonun görüntülerini paylaştı.