Mardin Tespih Fuarı Açıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Tespih Fuarı" kapılarını açtı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, fuar Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Artuklu Fuar alanında düzenlendi.

Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, stantları gezerek tespihleri inceledi.

Vatandaşlar fuara yoğun ilgi gösterdi.

Fuar kapsamında ziyaretçiler, tespih ustalarıyla sohbet ederek bu kadim sanatın inceliklerini öğrenme fırsatı da bulacak.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ustaların el emeği göz nuru tespihleri, 27 Nisan'a kadar sergilenecek.