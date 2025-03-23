Mariana Çukuru'nda Yeni Robot Geliştirildi

BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çinli bilim insanlarından oluşan bir ekip, dünyanın en derin deniz çukuru olan Mariana Çukuru'nda aşırı yüksek basınç altında çalışabilen küçük bir robot geliştirdi.

Robotun operasyonel kabiliyeti, daha önce yalnızca birkaç ton ağırlığındaki büyük ve sert denizaltılarla gerçekleştirebilen bir mühendislik harikası olarak öne çıkıyor.

Beihang Üniversitesi öğretim üyeleri liderliğindeki araştırmacılar, yarasa balığının hareket modellerinden ilham alarak yüzme, süzülme ve emekleme yeteneğine sahip 50 santimetre uzunluğunda bir robot tasarladı.

Science Robotics dergisinde bu hafta yayımlanan çalışmaya göre yüzerken kuyruk yüzgecinden aldığı itme kuvvetiyle saniyede maksimum 5,5 santimetre hıza ulaşabilen robot, emeklerken uzuvlarını kullanarak kumlu yüzeylerde saniyede 3 santimetre hızla hareket edebiliyor.

10.600 metre derinliğindeki Mariana Çukuru'nda basınç 110 milyon paskala ulaşabiliyor. Bu, bir başparmağın üzerine 1 tonluk bir ağırlık konulmasına eşdeğer bir basınç anlamına geliyor. Ekip, yumuşak silikon malzemelerin yüksek basınç altında sertleşme özelliklerinden yararlanan esnek bir aktüatör geliştirdi.

Makalenin birinci yazarı olan Beihang Üniversitesi'nden Pan Fei, "Malzeme yapısı, harici yüksek basıncı aktüatör için gelişmiş hız ve genliğe dönüştürerek zayıflığı bir avantaja dönüştürüyor" dedi.

Ekip, 2-4 santigrat derecelik derin deniz sıcaklıklarında, robotun aktüatörüne şekil hafızalı alaşım yaylar ekledi. Araştırmaya göre, yaylar periyodik akımlarla ısıtılıp dönüşümlü olarak büzülmeye zorlanarak yüksek frekanslı ve hızlı salınım sağlandı.

Makalenin yazışmadan sorumlu yazarı Beihang Üniversitesi'nden Wen Li, Çin'in insanlı denizaltılarına Shenhai Yongshi (Derin Deniz Savaşçısı) ve Fendouzhe (Gayretli) monte edilen bu kompakt robot türünün Mariana Çukuru ve diğer derin deniz noktalarında saha testlerini başarıyla tamamladığını ve ardından robotun sağlam bir şekilde çıkarıldığını belirtti.

Ekip, deniz kaynaklarının geliştirilmesi, arkeoloji ve çevre izleme gibi alanlarda kullanılmak üzere bu küçük derin deniz robotunun dayanıklılığını ve verimliliğini artırmayı hedefliyor.