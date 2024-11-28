Marius Borg Hoiby Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Marius Borg Hoiby Serbest Bırakıldı

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby, tecavüz suçlamasıyla serbest bırakıldı.

28.11.2024 19:16
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Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in tecavüz suçlamasıyla 18 Kasım'da gözaltına alınan oğlu Marius Borg Hoiby'nin serbest bırakıldığı bildirildi.

Norveç'te yayın yapan NRK radyosunun haberine göre, Oslo polisinin açıklamasında Hoiby'nin daha fazla gözaltında tutulmasını istemeyecekleri çünkü önemli kanıtların ortadan kaldırılacağına dair bir işaretin bulunmadığı duyuruldu.

Hoiby'nin avukatı Oyvind Bratlien, yaptığı açıklamada, müvekkilinin hiç gözaltına alınmamasının gerektiğini savunarak, dün akşam salıverildiğini doğruladı.

Marius Borg Hoiby, "bilinci yerinde olmayan ya da başka nedenlerle eyleme karşı koyamayan birine cinsel saldırıda bulunduğu" iddiasıyla 18 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

Emniyet yetkilileri, hakkındaki ikinci tecavüz suçlaması nedeniyle Hoiby'nin gözaltı süresinin iki haftaya çıkarılması amacıyla talepte bulunmuştu.

Norveç'te bu tür cinsel saldırı suçları için en fazla 10 yıl hapis cezası veriliyor.

Hoiby'nin daha önce de sürücü belgesiz araç kullanma, kişiye zarar verme ve benzeri yasa ihlallerine karıştığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Politika, 3-sayfa, Güncel, Norveç, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marius Borg Hoiby Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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