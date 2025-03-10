Mark Carney Kanada'nın Yeni Başbakanı

- Kanada'da başbakanlık görevini Mark Carney devralacak

OTTAWA - Kanada'da Justin Trudeau'nun istifa kararının ardından Liberal Parti'de yapılan liderlik yarışını kazanan Mark Carney başbakanlık görevini devralacak.

Kanada'da Başbakan Justin Trudeau'nun istifa kararı almasının ardından iktidardaki Liberal Parti'de başkanlık seçimi yapıldı. Kanada Merkez Bankası eski başkanı 59 yaşındaki Mark Carney, üç rakibini ezici bir üstünlükle geride bırakarak yüzde 85.9 oyla liderlik yarışını kazandı. Önümüzdeki günlerde başbakan olarak yemin etmesinin beklenen Carney, 20 Ekim'de veya öncesinde yapılması planlanan genel seçimlere kadar ülkenin başbakanı olarak görev yapacak.

Carney seçimin ardından yaptığı zafer konuşmasında, ülkeyi ABD eyaleti yapmak isteyen ve yeni gümrük vergileri getiren ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı. ABD'lilerin hata yapmaması gerektiğini söyleyen Carney, "Kanada, hokeyde olduğu gibi, ticarette de kazanacak" dedi. Trump'ın Kanadalı işçilere, ailelere ve işletmelere saldırdığını belirten Carney, "Başarılı olmasına izin veremeyiz" ifadesini kullandı.

Carney, "Bugünlerin karanlık günler olduğunu biliyorum. Bunlar artık güvenemeyeceğimiz bir ülkenin getirdiği karanlık günler. Şoku atlatıyoruz, ancak aldığımız dersleri asla unutmayalım. Birbirimizi kollamalıyız. Önümüzdeki zor günlerde bir arada olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Justin Trudeau, Ocak ayında 9 yıl yaptığı başkanlık görevinden kendisine yönelik güvenin azalması nedeniyle istifa etme kararı aldığını duyurmuştu.