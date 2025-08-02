Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Türkmenli Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaklaşık 200 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Marmaraereğlisi'nde Anız Yangını - Son Dakika
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