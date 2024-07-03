Marmaray Treni Maç İzleyen Taraftarlara Eşlik Etti

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BAKIRKÖY'de seyir halindeki Marmaray treni durarak dev ekranda maç izleyen taraftarlara eşlik etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bakırköy Sanatçılar Parkı'nda maç izleyen taraftarların yanında Marmaray'ı durduran makinist, bir süre müsabakayı seyretti. Kısa süre sonra hareket eden makinist, vatandaşlara korna çalarak seferine devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.