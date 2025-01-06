Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 2024 Projelerini Açıkladı - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 2024 Projelerini Açıkladı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, düzenlenen basın toplantısında 2024 yılı için planladıkları projeleri paylaştı. Başkan, toplumun farklı kesimlerine hitap eden çeşitli projelerin hayata geçirileceğini belirtti.

06.01.2025 18:12  Güncelleme: 19:17
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(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, düzenlediği basın toplantısında 2024 yılını değerlendirdi. Yeni yılda yapılması planlanan projeleri de anlatan Başkan Ünlü, "Yaptığımız projeler toplumun tüm kesimlerini kapsayacak" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü Marmaris'te görev yapan basın mensuplarının katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi. Başkan Ünlü toplantıda, 2024 yılında birimlerin yaptığı çalışmaları değerlendirdi ve 2025 yılının projeleri, SİNPAŞ inşaatı gibi kamuoyunca merak edilen sorulara açıklık getirdi. Meclis toplantı salonunda düzenlenen toplantıda ilk olarak yıl boyunca müdürlüklerin yaptığı çalışmalar slaytlar eşliğinde gazetecilerle paylaşıldı.

"Denizcilik alanında ilgili kurumlarla bir takım projelerimiz var"

2025'e dair projelerini anlatan Başkan Ünlü, toplumsal olarak her yeri kapsamaya çalıştıklarını belirterek, "Yaptığımız çalışmalarda toplumun her kesimine fayda sağlayan çalışmalar olmasına öncelik veriyoruz. Emeklilerle ilgili bir lokal planımız var, kent lokantasıyla ilgili bir planımız var, huzurevinin yeniden yapılmasıyla ilgili bir planımız var, İçmeler'de pazar yeri ile ilgili bir planımız var. Sportif projelerle ilgili planlarımız var. Denizcilik alanında ilgili kurumlarla bir takım projelerimiz var. Deniz dibinin korunması, tonoz atılmasıyla ilgili görüşlerimizi Liman Başkanlığı'na da ilettik. Projelerimiz memurlarımızı kapsayacak, gençlerimizi kapsayacak, sanatseverleri kaplayacak" dedi.

"Çeşitli, tiyatrolar, müzeler ve galerileri hayata geçirmeyi planlıyoruz"

Marmarisli sanatseverleri ilgilendiren projelere ilişkin de bilgiler paylaşan Başkan Ünlü, "Kültür Sanatevimizi çok yakında faaliyete geçireceğiz. Orayla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Hem oranın idaresi hem de Marmaris'teki kültür ve sanat faaliyetlerinin daha nitelikli hale gelebilmesi için bir takım görüşmeler yapıyoruz.  Eğer binaları ayarlayabilirsek çeşitli, tiyatrolar, müzeler ve galerileri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Çok nitelikli donanımlı bir kreş projemiz var. 200'ün üzerinde çocuğun eğitim alabileceği. Çocuklara yönelik de projelerimiz var. Sifigu'yla birlikte daha kapsamlı işler yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"Kapalı Çarşı'nın yenilenmesi çalışmasına asmalı sokaktan başladık"

Kapalı Çarşı, Kale, Kordon Caddesi ve Kısayalı'nın 5 yılın sonunda hak ettiği yere geleceğini vurgulayan Başkan Acar Ünlü konuya ilişkin, "Kapalı Çarşı'nın yenilenmesi çalışmasına asmalı sokaktan başladık. Çarşı, Kordon Caddesi ve Kısayalı'yı kapsayan bir takım yenileme çalışmalarımız olacak. Buraları bir bütün olarak değerlendiriyoruz. 5 yılın sonunda olması gereken kimliğe kavuşacak. Bu bölge Marmaris'in en kıymetli bölgesi ve hak ettiği değeri görmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Turizm hakkında sorulan bir soruyu da yanıtlayan Başkan Ünlü, "Marmaris'e gelen bir turistin kazıklanmaması bizim denetleyebileceğimiz ve engellemek için üzerinde çalıştığımız bir konu. Marmaris'e gelen bir turistin her açıdan buradan memnun ayrılması için çalışıyoruz. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Hangi sorunu ele alırsanız alın biz gücümüz çerçevesinde bunlara müdahale ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 2024 Projelerini Açıkladı - Son Dakika

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