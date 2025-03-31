Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'den Bayram Kutlamaları

(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, bayram coşkusunun yaşandığı ilçede gün boyu vatandaşlarla bir araya geldi.

Bayram namazını Mezarlık Yeşil Cami'de kılan Başkan Ünlü, burada vatandaşlarla bayramlaşarak edilen duaların kabul olması dileğini iletti.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'nın ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma töreninin ardından CHP Marmaris İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen bayramlaşmada partilileri ile bir araya gelen Ünlü, CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir'in vefat eden kuzeni Hüseyin Çetin'in de cenaze törenine katılarak, başsağlığı dileklerini iletti.

Son olarak Yat Limanı, Çarşı ve Sevgi Yolu'nda esnaf ziyareti yapan Ünlü, esnafın ve vatandaşların bayramını kutladı. Çocuklarla bol bol fotoğraf çektiren Ünlü, bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Hep birlikte bayram kutlamanın mutluluğunu yaşadık. Sağlıklı, huzurlu nice bayramlar dileğiyle tüm halkımızın bayramını bir kez daha en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.