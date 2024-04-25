Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Halk Günü'ne katıldı - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Halk Günü'ne katıldı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Halk Günü'ne katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Ünlü, vatandaşların öneri ve görüşlerini dinledi.

25.04.2024 11:53  Güncelleme: 11:57
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(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Halk Günü'ne katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Marmaris İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen Söz Sizde-Halk Günü, yerel seçimlerin ardından yeniden başladı. Partililerin ve vatandaşların buluştuğu programın ilk konuğu Başkan Ünlü oldu.

CHP İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı toplantıya meclis üyeleriyle katılan Ünlü, vatandaşlardan gelen öneri ve görüşleri dinledi. Ünlü, katılımcılara teşekkür ederek, "Halkçı bakış açısı ve ortak akılla, vatandaşlarımızın taleplerini her zaman ön planda tutarak Marmaris için hizmet edeceğiz" dedi.

Soru-cevap şeklinde devam eden toplantıda Ünlü, vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı, incelemek üzere notlar aldı.

Kaynak: ANKA

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