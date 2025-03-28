Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Personeliyle Bayramlaştı - Son Dakika
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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Personeliyle Bayramlaştı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı. Ünlü, halkın mutlu bir bayram geçirmesi için görev başında olacaklarını belirtti.

28.03.2025 14:46  Güncelleme: 15:04
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(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, belediye personeliyle bayramlaştı. Ünlü, "Halkımızın mutlu bir bayram geçirmesi için bizler görev başında olacağız. Şimdiden kolay gelsin diyor, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyorum" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve meclis üyeleri Makine Araç Parkı ve Belediye Ana Hizmet Binası'nda çalışan personelle bir araya geldi. Başkan Ünlü ve meclis üyeleri ilk olarak Makine Araç Parkı'nı ziyaret etti.

Burada Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park Bahçeler ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Ünlü, bayram tatilinde de yoğun mesai yapacak olan saha personeline kolaylıklar diledi. Ana hizmet binasındaki personel içinse başkanlık makamında bayramlaşma düzenlendi. Belediye çalışanları makamda Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Meclis Marmaris'in bayramda da yoğun olacağını söyleyen Başkan Acar Ünlü, "Halkımızın mutlu bir bayram geçirmesi için bizler görev başında olacağız. Şimdiden kolay gelsin diyor, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Personeliyle Bayramlaştı - Son Dakika

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