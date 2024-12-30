Başkan Ünlü, Öğrenciyi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Başkan Ünlü, Öğrenciyi Ziyaret Etti

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, sınıf başkanlığı yarışında ‘belediye başkanını getireceğim’ vaadinde bulunan Yunus Emre Balıkçı’yı kırmayarak okulu ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Ünlü, "Gelecek güzel günler için çok çalışmaktan, mücadele etmekten ve hayallerinizin peşinden koşmaktan asla vazgeçmeyin. Sizler için her zaman desteğe hazırız" dedi.

30.12.2024 14:22  Güncelleme: 15:32
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(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, sınıf başkanlığı yarışında 'belediye başkanını getireceğim' vaadinde bulunan Yunus Emre Balıkçı'yı kırmayarak Şehit Ahmet Benler İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Ünlü, "Gelecek güzel günler için çok çalışmaktan, mücadele etmekten ve hayallerinizin peşinden koşmaktan asla vazgeçmeyin. Sizler için her zaman desteğe hazırız" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, sınıf başkanlığı seçimlerinde 'belediye başkanını getireceğim' vaadinde bulunan Şehit Ahmet Benler İlkokulu 3. Sınıf öğrencesi Yunus Emre Balıkçı'nın isteğini kırmayan Belediye Başkanı Acar Ünlü, okulu ziyaret etti.

Ünlü ilk olarak Yunus Emre'nin sınıfını ziyaret etti. Sınıf başkanı seçilen Yunus Emre'yi tebrik eden Ünlü, öğrencilerle sohbet ederek onlara başarı dileklerini iletti. Teneffüs olduğu için çocuklara süt simit ikramında da bulunan Ünlü, "Hepinizin gelecekte çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Gelecek güzel günler için çok çalışmaktan, mücadele etmekten ve hayallerinizin peşinden koşmaktan asla vazgeçmeyin. Sizler için her zaman desteğe hazırız" deiye konuştu.

Öğrencilerle sohbet eden Başkan Ünlü, onların kentle ilgili isteklerini de dinledi. Çıkışta öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Ünlü, sık sık ziyaret etme sözü verdi.

Kaynak: ANKA

Acar Ünlü, Marmaris, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Ünlü, Öğrenciyi Ziyaret Etti - Son Dakika

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