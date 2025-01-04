Marmaris-Datça Yolunda Eşek Tehlikesi - Son Dakika
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Marmaris-Datça Yolunda Eşek Tehlikesi

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Marmaris-Datça karayolunda başıboş eşekler, sürücüler için tehlike oluşturuyor; çözüm bekleniyor.

04.01.2025 14:11
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Marmaris-Datça yolunda başıboş eşekler tehlike saçıyor

MUĞLA - Marmaris-Datça karayolu üzerinde başıboş dolaşan eşekler hem sürücüler hem de hayvanlar için tehlike oluşturuyor. Yol kenarındaki çöp konteynırlarında yiyecek arayan eşekler, trafik akışını aksatırken, kazalara davetiye çıkarıyor.

Vatandaşlar, bu duruma acilen çözüm bulunmasını talep ediyor. Hayvanların korunması ve trafiğin güvenliğinin sağlanması için önlem alınması geçmesi gerektiğini belirten bölge sakinleri, eşeklerin güvenli bir alanda toplanmasını ya da doğal yaşam alanlarına taşınmasını öneriyor.

Yetkililerden, hem trafik hem de hayvanların güvenliği için hızlı bir çözüm üretilmesi bekleniyor. Marmaris ve Datça arasında seyahat eden sürücüler ise bu bölgede daha dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Kaynak: İHA

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