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Marmaris Esnafı Eylem Yaptı

Marmaris Esnafı Eylem Yaptı

Marmaris'te esnaf, iş yerlerinin önüne mal konmasına yasak getirilmesine tepki gösterdi.

18.04.2025 20:59
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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, esnaf, iş yerlerinin önüne mal koyulmasına izin verilmemesi ve bu nedenle cezai işlem uygulanmasına tepki göstermek amacıyla Marmaris Belediye Binası önünde eylem yaptı.

Belediye Binası önünde toplanan esnaf, ellerinde, 'Turunç'a serbest, ara sokaklara serbest sitelere yasak', Esnafız, emekçiyiz, görün bizi', 'Rant değil geçim derdindeyiz', 'Adil alan, adil geçim' yazılı pankartlar taşıdı. 'Esnafın sesi girsin içeri' ve 'Esnafla el ele, güzel günlere' şeklinde slogan da atan esnaf adına açıklama yapan Ramazan Şah, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye uygulamayı gözden geçirme çağrısında bulundu. Esnaf Şah şunları söyledi:

"Ülkemizde yaşam şartlarının bu kadar zorlaştığı bir süreçte Marmaris esnafın çalışma alanına yapılan müdahaleler, yalnızca işini olumsuz etkilemeyecek aynı zamanda esnafın emeğini, ailesinin ve çocuğunun geleceğini çalmak olacaktır. Bu nedenle yapılan düzenlemelerin yalnızca görsel ya da mevzuat odaklı değil, aynı zamanda insan odaklı olması gerektiğini düşünüyoruz. Kazanamayan umutsuz ve mutsuz esnaf Marmaris'in değerine değer katamaz. Marmaris'in değeri bizlerle başlar doğasıyla tamamlanır. Herkes bilir güzel ülkemizde denizi ve ormanı olmasa da tatile gidilen güzel ve de değerli birçok kentimiz vardır. O kentleri değerli kılan oranın insanları esnafıdır. Bizlerde kentimiz için değer görmek istiyoruz. Çünkü kenti ayakta tutan, varlığıyla canlılık katan, kent güvenliğine destek sağlayan bizleriz. Yerli ve yabancı tüm misafirlerimizin ilk karşılaştıkları o güler yüzlülüğü ve yardımseverliğiyle kentimize değer katan kişiler yine bizleriz. Kentin hem ekonomik hem de kültürel belleği yine bizleriz. Bu kadar etkin ve köklü bir yapının görüş ve önerileri alınmadan uzlaşı sağlanmadan tek taraflı kararlar almak maalesef ki bizi burada açıklama yapmaya zorlamıştır. Esnafını ve insanını dinleyen, anlayan ve onunla birlikte çözüm üreten bir yönetim anlayışı; bizi sadece örnek bir şehir yapmaz, aynı zamanda örnek bir toplum haline getirir."

Açıklamanın ardından esnaf topluluğu belediye binasının önünden ayrıldı.

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Kaynak: DHA

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