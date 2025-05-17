Marmaris\'te 3 Şüpheli Turistleri Darbetti

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Danimarkalı 2 turisti darbedip, elektronik sigaralarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 15 Mayıs saat 00.00 sıralarında Marmaris ilçesi Tepe Mahallesi 39. Sokak'ta meydana geldi. Danimarka uyruklu N.H.B.W. ve M.B.W.'nin yanına yürüdükleri sırada, motosikletli 3 kişi yanaştı. Şüpheliler, turistlerden elektronik sigaralarını istedi. Turistlerin direnmesi üzerine şüpheliler, 2 kişiyi darbedip 800 lira değerindeki elektronik sigarayı gasbederek kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin H.E.F., B.G. ve F.K. olduğunu belirledi. Şüpheliler, Beldibi Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.