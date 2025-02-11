Marmaris'te Mahalle Buluşmaları Devam Ediyor

Güncel

(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün ortak akılla ilçeyi yönetmek ve ilçenin geleceğini katılımcı demokrasiyle belirlemek üzere başlattığı 'Mahalle Buluşmaları'nın ikincisi, Beldibi Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.

Başkan Ünlü'nün seçim vaatlerinden Mahalle Buluşmaları, "Yerinde dinliyoruz, birlikte çözüyoruz" sloganıyla devam ediyor. İlki İçmeler Mahallesi'nde düzenlenen buluşmaların ikincisi de 16 Şubat Pazar günü saat 15.00'te Beldibi Pazaryeri'nde yapılacak. Belediye birim müdürleri, meclis üyeleri ve mahalle muhtarının da katılacağı buluşmada yapılan ve planlanan çalışmalar mahalle bazında anlatılacak, vatandaşların da talepleri dinlenecek.

Katılımcı, şeffaf ve halkçı belediyecilik anlayışıyla vatandaşları birebir dinleyip, taleplerine çözüm sunmak için düzenlenen mahalle buluşmalarına çok önem verdiklerini söyleyen Ünlü, "Şeffaf, katılımcı, halkçı ve ortak akla dayalı belediyecilik anlayışıyla ilçemiz için çok çalışacağız. Bu süreçte de en büyük yardımcımız ve yol göstericimiz yine halkımız olacak. Birlikte daha güçlü ve güzel bir Marmaris için gayret göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.