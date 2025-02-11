Marmaris'te Mahalle Buluşmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Marmaris'te Mahalle Buluşmaları Devam Ediyor

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçe yönetimini katılımcı demokrasiyle şekillendirmek amacıyla 'Mahalle Buluşmaları' etkinliğinin ikincisini Beldibi Mahallesi'nde gerçekleştirecek. Etkinlikte vatandaşların talepleri dinlenecek ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verilecek.

11.02.2025 16:35  Güncelleme: 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün ortak akılla ilçeyi yönetmek ve ilçenin geleceğini katılımcı demokrasiyle belirlemek üzere başlattığı 'Mahalle Buluşmaları'nın ikincisi, Beldibi Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.

Başkan Ünlü'nün seçim vaatlerinden Mahalle Buluşmaları, "Yerinde dinliyoruz, birlikte çözüyoruz" sloganıyla devam ediyor. İlki İçmeler Mahallesi'nde düzenlenen buluşmaların ikincisi de 16 Şubat Pazar günü saat 15.00'te Beldibi Pazaryeri'nde yapılacak. Belediye birim müdürleri, meclis üyeleri ve mahalle muhtarının da katılacağı buluşmada yapılan ve planlanan çalışmalar mahalle bazında anlatılacak, vatandaşların da talepleri dinlenecek.

Katılımcı, şeffaf ve halkçı belediyecilik anlayışıyla vatandaşları birebir dinleyip, taleplerine çözüm sunmak için düzenlenen mahalle buluşmalarına çok önem verdiklerini söyleyen Ünlü, "Şeffaf, katılımcı, halkçı ve ortak akla dayalı belediyecilik anlayışıyla ilçemiz için çok çalışacağız. Bu süreçte de en büyük yardımcımız ve yol göstericimiz yine halkımız olacak. Birlikte daha güçlü ve güzel bir Marmaris için gayret göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Etkinlikler, Acar Ünlü, Belediye, Marmaris, Politika, Beldibi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te Mahalle Buluşmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:57 TFF’nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı TFF'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı
21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:49 İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
18:23 İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
08:52 İstanbul’da 4 ilçe beyaza büründü İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü
08:52 Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı Fenerbahçe çuvalla para verip aldığı yeni transferini ayağına top değmeden yolladı
08:52 Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar’ı soyup soğana çevirdi Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
08:49 Piyasa değeri 2 milyar lira Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar Piyasa değeri 2 milyar lira! Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar
08:34 Galatasaray, Frankowski’nin maliyetini açıkladı Galatasaray, Frankowski'nin maliyetini açıkladı
08:33 Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi
08:22 Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 22:21:27. #1.12#
SON DAKİKA: Marmaris'te Mahalle Buluşmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.