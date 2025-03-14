Marmaris'te Tıp Bayramı Kutlamaları

(MUĞLA) - Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçede görev yapan doktorları ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Başkan Ünlü, Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki hastaneleri ziyaret ederek doktorlar ve sağlık çalışanlarının gününü kutladı.

Marmaris Devlet Hastanesi, Özel Ahu Hastanesi ve Özel Yücelen Hastaneleri'ni ziyaret eden Başkan Ünlü, doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının en zor şartlar altında dahi fedakarca görev yaptığını belirterek, "Toplum sağlığı için gece gündüz demeden çalışan, her koşulda hastaları için büyük fedakarlıklarla emek harcayan, halka şifa dağıtan tüm tıp kahramanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Sizin hakkınız asla ödenmez, iyi ki varsınız. Sizlerin hakkının ve haklılığının anlaşıldığı, sağlık alanında yaşanan tüm sorunların çözüme kavuştuğu bir dönem diliyorum" diye konuştu.

Belediye ekipleri de diğer sağlık kurumlarını ziyaret ederek, Ünlü adına çalışanların ve doktorların gününü kutladı.