Mars\'ta Eski Nehir Yatakları Keşfi

BİLİM insanları, Mars'ın güney yüksek arazilerinde yaklaşık 16 bin km uzunluğunda eski nehir yatakları izine rastladı.

Open University doktora öğrencisi Adam Losekoot ve ekibi, NASA'nın Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) ve Mars Global Surveyor uydularının çektiği yüksek çözünürlüklü görüntülerde eski nehir yataklarının izini tespit etti. İncelenen alanın, yaklaşık 10 milyon kilometrekarelik bir yüzeyi kapsadığı belirtildi.

Araştırmacılar, Mars'ın Noachis Terra (Nuh'un Toprakları) adlı bölgesinde, 'fluvial sinuöz sırtlar' olarak bilinen jeolojik yapıların izini sürdü. Bu yapılar, zamanla sertleşen ve çevresindeki daha yumuşak zemin aşındıkça yüzeye çıkan, antik nehir yataklarına ait tortul tabakalar.

Bazı buzul nehirleri birkaç yüz metre genişliğinde ve 3-4 kilometre uzunluğundayken, daha büyük yapılar yaklaşık 1,6 km daha geniş olabiliyor. MRO görüntülerinde, bazı nehirlerin kraterlerin içine girip buraları doldurduğu ve ardından krater duvarını aşarak akmaya devam ettiği gözlemlendi.

Keşif, Mars'ın 3,7 milyar yıl önce bugünkü kurak çehresinden çok farklı bir yüzeye sahip olduğunu gösteriyor. O dönemde gezegenin atmosferi daha kalındı ve yüzeyinde sıvı su bulunabiliyordu. Fakat Mars'ın manyetik alanı zamanla zayıflayınca, Güneş rüzgarları atmosferi aşındırdı ve su büyük ölçüde uzaya kaçtı. Bu yeni bulgular, Mars'ta yaşam için gerekli koşulların geçmişte daha yaygın olabileceğini gösterirken, gezegendeki suyun zaman içindeki evrimini daha iyi anlamamıza da katkı sağlıyor.