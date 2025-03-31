Mart Ayında Tuhaf Olaylar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mart Ayında Tuhaf Olaylar

İspanya'da sanat fuarında sağcı liderlerin fotoğrafları bulaşık makinesinde sergilendi, 87 bin dolara cips satıldı.

31.03.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'da çağdaş sanat fuarında sağcı liderlerin fotoğraflarının bulaşık makinesinde sergilenmesinden, Pokemon karakterine benzeyen patates cipsinin yaklaşık 90 bin dolara satılmasına kadar mart ayında birçok "tuhaf" gelişme yaşandı.

Mart ayı, yalnızca siyasi önemli gelişmelerle değil, aynı zamanda dünya genelinde yaşanan sıra dışı ve "tuhaf" olaylara da sahne oldu.

İspanya'nın başkenti Madrid'de, bu yıl 44'üncüsü yapılan ve 34 farklı ülkeden toplam 214 sanat galerisinin katıldığı fuarda, İspanyol sanatçı Eugenio Merino'nun eseri en ilgi çekenlerden biri oldu.

Merino, "tüm dünyada ve Avrupa hükümetlerinde son yıllarda giderek sayıları artan aşırı sağın aklanmasını protesto etmek" amacıyla, bir bulaşık makinesinin içine çeşitli sağcı liderlerin fotoğraflarının bulunduğu tabakları dizdi.

Bu kişiler arasında, ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li iş insanı Elon Musk, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya'daki Vox partisi lideri Santiago Abascal, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi lideri Nigel Farage gibi isimler yer aldı.

Eseri için 22 bin avro değer biçen Merino, bulaşık makinesinin fişe takılması halinde çalışacağını belirterek, "Tabakların beyazlaşmasını istiyorsanız fişe takıp kullanabilirsiniz. Her yıkamada daha fazla beyazlama olur." ifadelerini kullandı.

Pokemon şekilli cipse 87 bin dolar

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Goldin Müzayede Evi'nde ilginç bir "eser" görücüye çıktı.

"Pokemon" çizgi dizisindeki "Charizard" karakterine benzeyen yaklaşık 7 santimetre uzunluğundaki patates cipsi, 87 bin 840 dolardan alıcı buldu.

Açık artırma fiyatı 250 dolardan başlayarak on binleri gören cipse ilişkin Goldin yetkilisi Dave Amerman, "Goldin, şahsına münhasır nadir parçalara odaklanmaktadır. Bu da onlardan birisi." ifadelerini kullandı.

Dünyanın çalışan en yaşlı kadın berberi

Japonya'nın Toçigi eyaletinde kadın kuaförlüğü yapan Hakoişi, "dünyanın çalışan en yaşlı kadın berberi" olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi.

Hakoişi, 1936'da berberlik lisansını aldığını belirterek, eşinin İkinci Dünya Savaşında ölmesinin ardından memleketine dönerek kurduğu küçük dükkanı işlettiğini söyledi.

Dizindeki ağrılar nedeniyle az sayıda müşteri kabul edebildiğini bildiren Hakoişi, "İnsanlar beni görmek için uzaklardan geliyor, bu yüzden elimden geldiğince mesleğime devam etmek istiyorum." dedi.

"Amerikano" değil "Canadiano"

Kanada'da bazı işletme sahipleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'nın "51. eyalet" olarak ABD'ye dahil edilmesi söylemlerine tepki gösterdi.

Söz konusu bazı işletmelerin sahipleri, Trump'a tepki olarak menülerindeki "Amerikano" isimli kahve çeşidinin adını "Canadiano" olarak değiştirdi.

Müşterilerin bu isim değişikliğini "zekice" bulduğunu ifade eden işletme sahibi, biri "Amerikano" sipariş ettiğinde şakayla karışık içeceğin "doğru adının" bu olmadığı konusunda uyardıklarını söyledi.

"Yılan aromalı" dondurma

Tayland'da bir kişi, sokak satıcısından aldığı dondurma karşısında şaşkınlığa uğradı.

Dondurmasının içinden yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda olduğu tahmin edilen bir "yılan" çıkan kişi, fotoğrafları sosyal medyada şakayla karışık bir şekilde, "Gözleri ne kadar da büyük. Acaba ölmüş müdür?" ifadesiyle paylaştı.

Kısa sürede çok sayıda etkileşim alan fotoğrafa, "Yeni bir aroma olmalı" şeklinde yorumlar geldi.

Yaklaşık 769 bin dolarlık küpeleri yutan hırsız

ABD'nin Florida eyaletinde Jaythan Gilder isimli hırsız, ilginç bir yönteme başvurdu.

Girdiği mücevher mağazasındaki özel koleksiyon takıları görebilmek için Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan bir basketbolcunun asistanı gibi davranan Gilder, görevlilerin dikkatini dağıtarak yaklaşık 769 bin dolarlık küpeleri yuttu.

Ayrıca 575 bin dolarlık bir yüzük de çalan Gilder, kısa süre sonra yakalandı.

Günlerce hastanede gözetim altında tutulan hırsızın vücudundan doğal yollarla çıkarılan küpelerin yetkililer tarafından teyit edildikten sonra mağazaya teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

İspanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mart Ayında Tuhaf Olaylar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’deki tutuklu siyasetçilere ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki tutuklu siyasetçilere ziyaret
Beşiktaş’tan Galatasaray’a 8 yıl sonra cevap Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
Tonga’da 7.1 Büyüklüğünde Deprem Tonga'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem
Ermenistan’dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda rekor yolcu trafiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği
Bayramın ilk iki gününde trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti Bayramın ilk iki gününde trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti
MHP-DEM bayramlaşmasına “İmamoğlu“ atışması damga vurdu MHP-DEM bayramlaşmasına "İmamoğlu" atışması damga vurdu
Tarihte bir ilk MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma Tarihte bir ilk! MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma

11:15 Bayramın ilk iki gününde trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti Bayramın ilk iki gününde trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti
10:18 MHP-DEM bayramlaşmasına “İmamoğlu“ atışması damga vurdu MHP-DEM bayramlaşmasına "İmamoğlu" atışması damga vurdu
09:34 Tarihte bir ilk MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma Tarihte bir ilk! MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma
07:40 Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
02:49 Volkan Konak’a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış Volkan Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır
17:26 Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
17:23 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda rekor yolcu trafiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği
16:58 Ermenistan’dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu
16:47 Tonga’da 7.1 Büyüklüğünde Deprem Tonga'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem
16:32 Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
16:04 Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
15:44 Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
15:10 Beşiktaş’tan Galatasaray’a 8 yıl sonra cevap Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap
15:09 Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’deki tutuklu siyasetçilere ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki tutuklu siyasetçilere ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 11:31:29. #7.11#
SON DAKİKA: Mart Ayında Tuhaf Olaylar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement