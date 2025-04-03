Mart Enflasyonu: TÜFE %38,1, Yİ-ÜFE %23,5 - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mart Enflasyonu: TÜFE %38,1, Yİ-ÜFE %23,5

TÜİK verilerine göre, martta TÜFE aylık %2,46, yıllık %38,1; Yİ-ÜFE ise aylık %1,88, yıllık %23,5 arttı.

03.04.2025 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,88 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 38,1, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 23,5 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, martta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 51,26, yurt içi üretici fiyatları yüzde 35,23 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,46, Yİ-ÜFE yüzde 1,88 artış gösterdi.

TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,06, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 38,1 oldu.

Yİ-ÜFE de Aralık 2024'e göre yüzde 7,23, geçen yılın mart ayına kıyasla yüzde 23,5 olarak belirlendi.

Yıllık enflasyon TÜFE'de Aralık 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Bu oran, Aralık 2021'de 36,08 olarak tespit edilmişti.

Yİ-ÜFE'de de yıllık bazda Kasım 2020'den sonraki en düşük oran elde edildi. Yıllık Yİ-ÜFE Kasım 2020'de 23,11 olmuştu.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler martta TÜFE'nin yüzde 2,87 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 38,66'ya gerileyeceği hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişimTÜFE

Yİ-ÜFE

Ay/Yıl2016201720182019202020212022202320242025

2016201720182019202020212022202320242025
Ocak1,822,461,021,061,351,6811,106,656,75,03

0,553,980,990,451,842,6610,454,154,143,06
Şubat-0,020,810,730,160,350,914,813,154,532,27

-0,201,262,680,090,481,227,221,563,742,12
Mart-0,041,020,991,030,571,085,462,293,162,46

0,401,041,541,580,874,139,190,443,291,88
Nisan0,781,311,871,690,851,687,252,393,18

0,520,762,602,981,284,347,670,813,60

Mayıs0,580,451,620,951,360,892,980,043,37

1,480,523,792,671,543,928,760,651,96

Haziran0,47-0,272,610,031,131,944,953,921,64

0,410,073,030,090,694,016,776,501,38

Temmuz1,160,150,551,360,581,802,379,493,23

0,210,721,77-0,991,022,465,178,231,94

Ağustos-0,290,522,300,860,861,121,469,092,47

0,080,856,60-0,592,352,772,415,891,68

Eylül0,180,656,300,990,971,253,084,752,97

0,290,2410,880,132,651,554,783,41,37

Ekim1,442,082,672,002,132,393,543,432,88

0,841,710,910,173,555,247,831,941,29

Kasım0,521,49-1,440,382,303,512,883,282,24

2,002,02-2,53-0,084,089,990,742,810,66

Aralık1,640,69-0,400,741,2513,581,182,931,03

2,981,37-2,220,692,3619,08-0,241,140,4

Yıllık değişim

Ay/Yıl2016201720182019202020212022202320242025

2016201720182019202020212022202320242025
Ocak9,589,2210,3520,3512,1514,9748,6957,6864,8642,12

5,9413,6912,1432,938,8426,1693,5386,4644,227,2
Şubat8,7810,1310,2619,6712,3715,6154,4455,1867,0739,05

4,4715,3613,7129,599,2627,09105,0176,6147,2925,21
Mart7,4611,2910,2319,7111,8616,1961,1450,5168,5038,1

3,8016,0914,2829,648,5031,20114,9762,4551,4723,5
Nisan6,5711,8710,8519,5010,9417,1469,9743,6869,80

2,8716,3716,3730,126,7135,17121,8252,1155,66

Mayıs6,5811,7212,1518,7111,3916,5973,5039,5975,45

3,2515,2620,1628,715,5338,33132,1640,7657,68

Haziran7,6410,9015,3915,7212,6217,5378,6238,2171,6

3,4114,8723,7125,046,1742,89138,3140,4250,09

Temmuz8,799,7915,8516,6511,7618,9579,6047,8361,78

3,9615,4525,0021,668,3344,92144,6144,5041,37

Ağustos8,0510,6817,9015,0111,7719,2580,2158,9451,97

3,0316,3432,1313,4511,5345,52143,7549,4135,75

Eylül7,2811,2024,529,2611,7519,5883,4561,5349,38

1,7816,2846,152,4514,3343,96151,5047,4433,09

Ekim7,1611,9025,248,5511,8919,8985,5161,3648,58

2,8417,2845,011,7018,2046,31157,6939,3932,24

Kasım7,0012,9821,6210,5614,0321,3184,3961,9847,09

6,4117,3038,544,2623,1154,62136,0242,2529,47

Aralık8,5311,9220,3011,8414,6036,0864,2764,7744,38

9,9415,4733,647,3625,1579,8997,7244,2228,52

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Finans, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mart Enflasyonu: TÜFE %38,1, Yİ-ÜFE %23,5 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demet Özdemir, eski aşkına geri döndü Demet Özdemir, eski aşkına geri döndü
AK Parti’den ’Siz de boykot yaptınız’ diyenlere yanıt AK Parti'den 'Siz de boykot yaptınız' diyenlere yanıt
Volkan Konak’ı Volkan Konak yapan isimdi Cenazede kahroldu Volkan Konak'ı Volkan Konak yapan isimdi! Cenazede kahroldu
Fenerbahçe’den Galatasaray derbisine saatler kala taraftara mesaj Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine saatler kala taraftara mesaj
Nefesler tutuldu İşte dev derbinin muhtemel 11’leri Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi
Magandalara “yapmayın“ dedi, öldürüldü Kahreden detay Magandalara "yapmayın" dedi, öldürüldü! Kahreden detay
Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti
ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor
Ev sahibi ve kiracılar dikkat İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı
Mart ayı enflasyon oranı belli oldu Mart ayı enflasyon oranı belli oldu

10:47 ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor
10:04 Ev sahibi ve kiracılar dikkat İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Nisan ayı kira tavan zam oranı
09:58 Mart ayı enflasyon oranı belli oldu Mart ayı enflasyon oranı belli oldu
09:31 Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye ’boykot’ gözaltısı Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye 'boykot' gözaltısı
08:29 Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum
17:05 Dortmund’dayken neler olmuş neler Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia Dortmund'dayken neler olmuş neler! Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia
16:41 Volkan Konak’a büyük saygısızlık Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
16:33 Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti Evinin önünde oynayan 3 yaşındaki çocuğu tekmelerle hastanelik etti
16:29 Magandalara “yapmayın“ dedi, öldürüldü Kahreden detay Magandalara "yapmayın" dedi, öldürüldü! Kahreden detay
16:20 Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi
16:19 Nefesler tutuldu İşte dev derbinin muhtemel 11’leri Nefesler tutuldu! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
16:17 Fenerbahçe’den Galatasaray derbisine saatler kala taraftara mesaj Fenerbahçe'den Galatasaray derbisine saatler kala taraftara mesaj
16:12 Volkan Konak’ı Volkan Konak yapan isimdi Cenazede kahroldu Volkan Konak'ı Volkan Konak yapan isimdi! Cenazede kahroldu
16:05 AK Parti’den ’Siz de boykot yaptınız’ diyenlere yanıt AK Parti'den 'Siz de boykot yaptınız' diyenlere yanıt
16:02 Demet Özdemir, eski aşkına geri döndü Demet Özdemir, eski aşkına geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 12:03:00. #7.13#
SON DAKİKA: Mart Enflasyonu: TÜFE %38,1, Yİ-ÜFE %23,5 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement