Mart kapıdan baktırdı
ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde kış geri geldi.
Uzun kış aylarında eskiye nazaran çok az kar yağışı alan Aşkale güne kar ile başladı. Sabah 05.00 itibariyle yağmaya başlayan kar yağışı tüm bölgeyi etkisi altına aldı.
Kop dağı eteklerinde bulunan Bozburun ve Kapıkale köylerinde ise daha fazla etkili olan kar yağışı her yeri beyaza bürüdü. Vatandaşlar ise eski yıllarda sıkça kullanılan söz "Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır" sözünü yeniden hatırladı.
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Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç, vatandaşların tüm çabalarına rağmen dakikalarca yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında çevredeki diğer araç sahipleri araçlarını kurtarmaya çalışırken, mahalle sakinleri evlerine ve elektrik panolarına sıçramasından endişe etti. İtfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucunda araç söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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