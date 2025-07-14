FALL ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir bakımevinde çıkan yangın sonucu 9 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Massachusetts İtfaiye Biriminden yapılan açıklamada, eyaletin Fall River bölgesindeki bir bakımevinde yerel saatle 22.00 sularında yangın çıktığı belirtildi.
Açıklamada, yaklaşık 70 kişinin yaşadığı tesiste çıkan yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü ancak 9 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.
Yangından kurtarılan bazı tesis sakinlerinin hastaneye kaldırıldığı, 5 itfaiyecinin de hafif yaralandığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Massachusetts'te Bakım Evinde Yangın: 9 Ölü - Son Dakika
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