 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı

Friends dizisindeki Chandler Bing rolüyle tanınan ve ekim ayında vefa eden oyuncu Matthew Perry'nin otopsi sonuçları, ketamin kullanımı ardından havuzda boğulma olduğunu gösterdi.

Matthew Perry\'nin ölüm sebebi açıklandı
16.12.2023 - 10:57,  Güncelleme: 11:00
Abone Ol

LOS Friends dizisindeki Chandler Bing rolüyle tanınan 54 yaşındaki ABD'li oyuncu Matthew Perry, 28 Ekim'de hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü oyuncunun otopsi raporu ölüm sebebinin anestezik ketamin kullanımı ardından havuzda boğulma olduğunu gösterdi. Oyuncunun otopsisini yapan doktorun hazırladığı raporda, Perry'nin anestezik amaçlı kullanılan ketaminin etkileri sonucunda boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

"19 AYDIR UYUŞTURUCU MADDE KULLANMIYOR"

Raporda, koroner atardamar hastalığı ve opioid bağımlılığını tedavi etmek için kullanılan Buprenorfin'in de oyuncunun ölümünde rol oynadığı kaydedildi. Raporda ayrıca, oyuncunun "19 aydır uyuşturucu kullanmadığının iddia edildiği" belirtildi. Perry'nin yakınları soruşturmayı yürüten yetkililere, oyuncuya depresyon ve kaygı bozukluğu için "ketamin infüzyon terapisi" adı verilen bir tedavi uygulandığını, otopsi doktoru ise Perry'nin vücudunda bulunan ketaminin ameliyat sırasında kullanılan genel anestezi seviyesinde olduğunu aktardı.

Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı

"HAVUZDA SAKİNLEŞTİRİCİ İLAÇ KULLANMAK ÖLÜMLE SONUÇLANMIŞ"

Doktor ayrıca, oyuncunun aldığı son tedavinin ölümünden birkaç hafta önce olduğunu ve vücutta saatler içinde çözülen ketaminin ölüm anına kadar Perry'nin vücudunda kalamayacağının altını çizdi. Otopsi raporunu inceleyen Johns Hopkins Üniversitesi tıbbi toksikoloğu Dr. Andrew Stolbach, Perry'nin vücudundaki ketamin miktarının oyuncunun "bilincini kaybetmesi, dik duramaması ve kendini su yüzeyinde tutamaması" gibi sonuçlara neden olabilecek miktarda olduğunu kaydetti. Stolbach, "Havuzda veya jakuzide, özellikle de yalnızken sakinleştirici ilaç kullanmak son derece risklidir ve ne yazık ki bu durumda ölümle sonuçlanmış." yorumunu yaptı.

Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin ölüm sebebi belli oldu

Friends dizisindeki Chandler Bing rolüyle tanınan 54 yaşındaki ABD'li oyuncu Matthew Perry, 28 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Daha önce Emmy ödülüne de aday gösterilen oyuncu, 2022'de çıkan biyografisinde uzun yıllar süren bağımlılık mücadelesine de değinmişti.

Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı
Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı
Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı
Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Matthew Perry, Otopsi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı - Son Dakika


11:35
CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31
Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20
Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09
İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06
Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu
11:05
Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira
10:57
Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı

Son Dakika
11:35 CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31 Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20 Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11 Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09 İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06 Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu
11:05 Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira
10:57 Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı
10:47 İran, İsrail casusunu idam etti
10:43 Avukat Buket Nurşah Tekışık'tan hakkındaki eleştirilere yanıt: Babam zengin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 12:34:14. #1.11#
SON DAKİKA: Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement