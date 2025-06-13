Mavi Göl\'de Tekne Çalışanı Boğuldu

ANKARA'nın Mamak ilçesinde bulunan Mavi Göl'de suya düşen tekne çalışanı Mehmet Ali Elvan (55), boğuldu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Mamak ilçesindeki Mavi Göl'de meydana geldi. İddiaya göre, teknede çalışan Mehmet Ali Elvan, dengesini kaybederek suya düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Elvan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mamak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elvan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.