Mavi Liste Ayvalık Ticaret Odası seçiminde 9 meslek grubunun 6'sında çoğunluk sağladı - Son Dakika
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Mavi Liste Ayvalık Ticaret Odası seçiminde 9 meslek grubunun 6'sında çoğunluk sağladı

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Mavi Liste Ayvalık Ticaret Odası seçiminde 9 meslek grubunun 6\'sında çoğunluk sağladı
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Ayvalık Ticaret Odası'nın meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçiminde Halil Aykut'un Mavi Listesi 9 meslek grubunun 6'sında üstünlük sağladı. Bin 283 üyenin oy verdiği seçimin ardından yeni meclis, yönetim kurulu başkanını ve üyelerini seçecek.

(BALIKESİR) - Ayvalık Ticaret Odası'nın meslek komiteleri ve meclis üyelerini belirlemek amacıyla yapılan seçimlerde, Halil Aykut'un Mavi Listesi 9 meslek grubunun 6'sında üstünlük sağlayarak meclis çoğunluğunu kazandı. Yeni meclis, ilerleyen günlerde yönetim kurulu başkanını ve üyelerini seçecek.

Ayvalık Ticaret Odası'nın (ATO) yeni dönem meslek komiteleri ve meclis üyelerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen seçimler tamamlandı. Bin 283 üyenin katılımıyla yapılan seçimlerde oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açıldı. İlçe Seçim Kurulu gözetiminde gerçekleştirilen sayım sonucunda meslek gruplarındaki oy dağılımı netleşti.

Mavi Liste, 2, 3, 4, 5, 6 ve 9. meslek gruplarında üstünlük sağladı. Üçüncü meslek grubundaki sonuç kura ile belirlenirken; Mavi Liste toplam 6 meslek komitesinde çoğunluğu elde etti. Beyaz Liste ise 1, 7 ve 8. meslek gruplarında seçimi önde tamamladı.

Seçim sonuçlarının ardından gözler, yeni dönemde görev yapacak yönetimin belirlenmesi için toplanacak oda meclisine çevrildi. Yeni meclis, ilerleyen günlerde yönetim kurulu başkanını ve yönetim kurulu üyelerini seçecek.

Seçimin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda açıklamalarda bulunan Halil Aykut, kendilerine destek veren oda üyelerine teşekkür ederek, şunları söyledi:

"HEDEFİMİZ GELİŞİM"

"Seçimimize katılan tüm üyelerimize ve bu süreçte bize güvenerek desteğini esirgemeyen herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Seçimde yarıştığımız diğer başkan adayımıza ve ekiplerine de odamız için verdikleri emek ve katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ayvalık Ticaret Odamız bugünlere, yıllar boyunca sorumluluk alan başkanlarımızın, yönetimlerimizin, çalışanlarımızın ve üyelerimizin emeğiyle geldi. Biz de bu emeğe sahip çıkarak devraldığımız mirası hep birlikte daha ileriye taşımak istiyoruz. Şimdi seçim geride kaldı ve önümüzde birlikte yapacağımız çok iş var. Birbirimizi dinleyerek, fikirlerimizi ve deneyimlerimizi paylaşarak Ayvalık'ımızın ortak geleceği için çalışacağız.

Hedefimiz belli: Gelişim."

Kaynak: ANKA
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