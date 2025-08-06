Maxwell'den Epstein Belgelerine İtiraz - Son Dakika
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Maxwell'den Epstein Belgelerine İtiraz

06.08.2025 09:42
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Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein belgelerinin açıklanmasına karşı itiraz etti.

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, Adalet Bakanlığının dosyalara ilişkin büyük jüri belgelerinin kamuoyuna açıklanması talebine itiraz etti.

Maxwell'in avukatları mahkemeye sundukları dilekçede, müvekkillerinin 20 yıl hapis cezası aldığını hatırlatarak, kendisine mahkeme tarafından belgeleri inceleme hakkı tanınmadığını, bu nedenle hükümetin belgelerin mühürlerinin kaldırılması talebine karşı çıkmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Maxwell'in avukatı David Oscar Markus, "Jeffrey Epstein öldü. Ghislaine Maxwell hayatta. Epstein'e yönelik kamuoyunun ilgisi, hayatta olan bir sanığın büyük jüri gizliliğini ihlal eden geniş çaplı bir müdahaleyi haklı çıkaramaz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Temmuz'da Adalet Bakanlığından Epstein'le ilgili büyük jüri ifadelerinin yayınlanmasını talep etmişti.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme gelmişti. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein'e ait binlerce görüntünün incelendiğini aktarmıştı.

İnceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söyleyemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik bir mektup yazmasını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Maxwell'den Epstein Belgelerine İtiraz - Son Dakika

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