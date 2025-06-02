Mayıs İhracatı Rekor Kırdı - Son Dakika
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Mayıs İhracatı Rekor Kırdı

Mayıs İhracatı Rekor Kırdı
02.06.2025 13:01
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Ticaret Bakanı Bolat, mayıs ayı ihracatının %2,7 artarak 24,8 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayısta ihracatın yüzde 2,7 artışla 24 milyar 800 milyon doları geçip rekor kırdığını belirterek, "Mayıs ayı itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265,5 milyar dolara yükseldi." dedi

Bolat, Bakanlıkta, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında, mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Konuşmasına ekonomideki son verileri değerlendirerek başlayan Bolat, Türkiye ekonomisinin 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2'lik bir büyüme başarısı gösterdiğini söyledi.

Bunun son 22 yılın ortalaması olan yüzde 5,3'lük büyümeye göre mütevazı bir rakam olduğunun altını çizen Bolat, "Ancak antienflasyonist politikayla enflasyonun düşürülme sürecinde ve ilk çeyrekte yaşanan ağır kış ve soğuk şartları, dünya ticaretindeki korumacılık eğilimleri, ticaret savaşları gibi etkenleri düşündüğümüzde yine de memnun olduğumuz bir rakamdır." diye konuştu.

Bolat, ihracat açısından mayıs ayının tarihe geçtiğini, Cumhuriyet tarihinin aylık mal rekorunun kırıldığını, ikinci rekorun da 102 yılın, yani "1224 ayın" aylık ihracat rekoru olduğunu dile getirdi.

Mayıs ayı rekoruna da dikkati çeken Bolat, "Dördüncü rekorumuz da mayıs itibarıyla son bir yılın toplam mal ihracat rakamında da rekora ulaşmış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Mayıs ayına dair ihracat rakamlarını paylaşan Bakan Bolat, "2025 yılı mayıs ayında ihracatımız 24 milyar 800 milyon doları geçmiştir. Bu rakam yüzde 2,7'lik artışı ifade etmektedir. Geçen yılın mayısı son rekordu. Orada da 24 milyar 182 milyon dolarlık tarihi rekor vardı. Yine bir mayısta aylık ihracat ve mayıs rekorunu kırmış bulunuyoruz." dedi.

"Bu başarı zorlu rekabet şartlarına rağmen elde edilmiştir"

Bolat, nisan ayına kıyasla yaklaşık 4 milyar dolarlık net ihracat artışı sağlandığının altını çizerek, "Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde talepte gerileme vardı. ABD'de ise ticari kısıtlamalar artırıldığı için ABD pazarı da zorlaşmıştır ve bu saydığım pazarlarda Uzak Doğu ülkelerinin yoğun bir fiyat baskısı ve fiyat indirme söz konusu. Zorlu rekabet şartlarına rağmen bu başarı elde edilmiştir." diye konuştu.

İhracatı etkileyen olumlu ve olumsuz etkilere de değinen Bolat, bu yılın ilk 5 ayın 4'ünde ihracatın arttığını söyledi. Sadece şubatta ihracatın 314 milyon dolar düşük kaldığını, sebebinin de geçen yıl 29 gün olan şubat ayının bu yıl 28 gün çekmesi olduğunu ifade etti.

"Ocak-mayıs döneminde ihracat 111 milyar dolara ulaştı"

Bolat, sektörel olarak bakıldığında motorlu kara taşıtlarında 846 milyon dolar, yarı kıymetli taşlarda 500 milyon dolar, elektrikli makine cihazlarda 296 milyon dolar, kazan ve makinelerde 278 milyon dolar, gemilerde de 233 milyon dolarlık artış yaşandığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Ocak-mayıs döneminde toplam ihracatımız yüzde 3,5 artışla 111 milyar dolara ulaştı. Aynı rakam geçen yılın ilk 5 ayında 107,2 milyar dolardı. 3,7 milyar dolar net mal ihracatında artış sağladık. Son iki yıl görevde olduğumuz süre içinde 24 ayın 17'sinde aylık ihracatımızda artış sağladık, 24 ayın 14'ünde tarihin en yüksek aylık ihracat rakamlarını elde ettik. Mayıs ayı itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265,5 milyar dolara yükseldi. Son bir yılda 5 milyar dolar net artış var."

"Dış ticarette dengeler kontrollü şekilde devam ediyor"

İthalat açısından da mayısın başarılı bir ay olduğunu anlatan Bolat, geçen yılın aynı ayına göre ithalatın sadece yüzde 2,1 artarak 31,3 milyar dolar olduğunu söyledi. İthalatta durulma olduğunu dile getiren Bolat, dış ticaret açığında da sevindirici bir tablo olduğunu bildirdi.

Bolat, dış ticaret açığının geçen yıla göre değişmediğini ve 6,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğine işaret ederek, nisanda 12,1 milyar dolar olan dış ticaret açığının yüzde 40'ın üzerinde azaldığına dikkati çekti. Dengelerin mayısla beraber yeniden oturduğunu vurgulayan Bolat, mayıs ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 79,3 olduğunu belirtti.

İthalatın 5 aylık dönemde yüzde 5,7'lik artışla 152 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"İlk 5 ayda 41 milyar dolar dış ticaret açığı gerçekleşti. Bu da dış ticarette dengelerin kontrollü bir şekilde devam ettiğini göstermektedir. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 73 oldu. Bu yıl ihracat artışımız ocaktan bu yana iyi gidiyor, marttan itibaren bir ivmelenme başladı. Özellikle her ayın üçüncü, dördüncü haftalarında çok ciddi artışlar sağlayabiliyoruz."

Bakan Bolat, ihracat konusunda yakalanan tempoda ilerlemeye devam edeceklerini, 2025 yılını makul bir dış ticaret açığıyla kapatmak için hükümet, Bakanlık ve ihracatçılar ailesi olarak tüm güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, İhracat, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mayıs İhracatı Rekor Kırdı - Son Dakika

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