Mayıs'ta TÜFE Artışları

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında mayısta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 71,67 ile eğitim, en düşük artış ise yüzde 14,12 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, mayısta geçen aya kıyasla yüzde 1,53, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,09, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,41 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 45,8 arttı.

Ana harcama grupları itibarıyla mayısta geçen aya göre haberleşme ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda 0,71 azalış gerçekleşti. Söz konusu dönemde en yüksek artışın yaşandığı ana grubun ise yüzde 6,97 ile giyim ve ayakkabı olduğu hesaplandı.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,71 azalış, ulaştırmada yüzde 2,66 ve konutta yüzde 2,99 artış olarak kayıtlara geçti.

İlgili ana grupların aylık değişime etkileri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,18 azalış, ulaştırmada yüzde 0,40 ve konutta yüzde 0,48 yükseliş yönünde oldu.

Yıllık değişimler

Mayısta geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 14,12 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 71,67 ile eğitim olarak tespit edildi.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 32,87, ulaştırmada yüzde 24,59 ve konutta yüzde 67,43 artış görüldü.

İlgili ana grupların yıllık değişime etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,25, ulaştırmada yüzde 4,07 ve konutta yüzde 9,34 yükseliş yönünde oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 28'inin endeksinde düşüş gerçekleşti, 4 temel başlıkta değişim olmadı, 111'inde ise artış meydana geldi.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle: