Mayıs'ta TÜFE Artışları - Son Dakika
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Mayıs'ta TÜFE Artışları

03.06.2025 10:55
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Eğitimde yüzde 71,67 ile en yüksek, giyim ve ayakkabıda yüzde 14,12 ile en düşük artış görüldü.

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında mayısta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 71,67 ile eğitim, en düşük artış ise yüzde 14,12 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, mayısta geçen aya kıyasla yüzde 1,53, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,09, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,41 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 45,8 arttı.

Ana harcama grupları itibarıyla mayısta geçen aya göre haberleşme ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda 0,71 azalış gerçekleşti. Söz konusu dönemde en yüksek artışın yaşandığı ana grubun ise yüzde 6,97 ile giyim ve ayakkabı olduğu hesaplandı.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,71 azalış, ulaştırmada yüzde 2,66 ve konutta yüzde 2,99 artış olarak kayıtlara geçti.

İlgili ana grupların aylık değişime etkileri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,18 azalış, ulaştırmada yüzde 0,40 ve konutta yüzde 0,48 yükseliş yönünde oldu.

Yıllık değişimler

Mayısta geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 14,12 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 71,67 ile eğitim olarak tespit edildi.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 32,87, ulaştırmada yüzde 24,59 ve konutta yüzde 67,43 artış görüldü.

İlgili ana grupların yıllık değişime etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,25, ulaştırmada yüzde 4,07 ve konutta yüzde 9,34 yükseliş yönünde oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 28'inin endeksinde düşüş gerçekleşti, 4 temel başlıkta değişim olmadı, 111'inde ise artış meydana geldi.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

KapsamAylıkYıllık
TÜFE1,5335,41
Gıda ve alkolsüz içecekler-0,7132,87
Alkollü içecekler ve tütün0,0627,87
Giyim ve ayakkabı6,9714,12
Konut2,9967,43
Ev eşyası1,2129,69
Sağlık0,4740,12
Ulaştırma2,6624,59
Haberleşme-0,7119,25
Eğlence ve kültür1,9426,04
Eğitim1,1971,67
Lokanta ve oteller1,8336,91
Çeşitli mal ve hizmetler1,5935,98
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, mayısta geçen aya göre yüzde 2,25, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 15,24, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,81 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 45 artış olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, mayısta aylık bazda en az yükseliş yüzde 1,49 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu. Aylık bazda en fazla yükseliş ise yüzde 2,43 ile "enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE" göstergesinde kayıtlara geçti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 36,04 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi. Yıllık en az yükseliş ise yüzde 32,9 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylıkYıllık
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE1,5336,04
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE2,2534,81
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE2,4335,37
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE2,2435,99

Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE1,5835,69
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE1,4932,90
(Bitti)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mayıs'ta TÜFE Artışları - Son Dakika

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