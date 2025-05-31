Mayıs'ta Tuhaf Olaylar - Son Dakika
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Mayıs'ta Tuhaf Olaylar

31.05.2025 12:37
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Mayıs ayında kapuçin maymunlarından boğanın skutere kadar birçok ilginç olay yaşandı.

Başka bir maymun türünün yavrusunu çalan kapuçin maymunlarından, başıboş gezen bir boğanın skutere binmesine kadar mayıs ayında birçok "tuhaf" olay yaşandı.

Mayıs ayı, yalnızca siyasi gelişmelere değil, aynı zamanda dünya genelinde yaşanan sıra dışı ve "tuhaf" olaylara da sahne oldu.

Almanya'daki Max Planck Hayvan Davranışları Enstitüsünde yapılan araştırmada, Panama'nın Jicaron Adası'ndaki kapuçin maymunlarının, adada yaşayan başka bir tür olan uluyan maymunların yavrularını sebepsiz yere "kaçırdığını" tespit etti.

Jicaron Adası'ndaki kapuçinlerin alet kullanımını incelemek amacıyla 2022-2023 yıllarında adaya 80'den fazla kamera kuran araştırmacılar, kapuçin maymunlarının, taş ve sopa gibi cisimleri kullanmasının yanı sıra türün daha önce hiç denk gelinmemiş bir davranışına şahit oldu.

Araştırmacılar, elde edilen görüntülerde, kapuçinlerin, adada yaşayan uluyan maymunların yavrularını ağaç tepelerinde tek oldukları anlarda yakalayarak yanlarında götürdüğünü gözlemledi.

Türün bu davranışının nedenini henüz anlamlandıramayan araştırmacılar, kapuçinlerin sahip oldukları ebeveynlik içgüdüleri sonucu, başka bir türün yavrularını "kaçırdığı"nı değerlendiriyor.

Başıboş boğa keyif sürüşüne çıktı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde başıboş bir boğa, skutere binerek kısa süreli bir yolculuk yaptı.

Bölgedeki güvenlik kamerasından elde edilen görüntüde, boğanın yol kenarında park edilmiş bir skutere yaklaşıp incelemesi ardından aracın üzerine bindiği görüldü.

Boğanın skuterin üzerindeki kısa süreli yolculuğu aracın bir kapıya çarpmasıyla sona ererken boğanın olay yerinden sakince uzaklaştığı görüldü.

Bir "egoistin" 66 yıllık mesajı

Polonya'da 10 yaşındaki iki çocuk, Gdansk'taki Stogi Plajı yakınlarında yürürken içerisinde mektup olan bir şişeye rastladı.

Eryk ve Kuba adlı çocukların bulduğu şişe ve içindeki mektubun, 1959'a ait olduğu ortaya çıktı.

Şişenin içindeki mektupta el yazısıyla yazılmış soluk mektubun Rysia adlı bir kadın tarafından "Tavşan" (Bunny) olarak hitap ettiği kişiye ithaf edilerek yazıldığını görüldü.

Rysia, mektupta Tarnow kentindeki okulunda kendini yalnız hissettiğinden ve mektup sahibiyle olan anılarını sevgiyle andığından bahsederken, "Birtanem, ben korkunç bir egoistim, sadece kendim hakkında yazıyorum ama sadece seni düşünüyorum, her an seni görüyorum." ifadesini kullandı.

Eryk ve Kuba, mektubun yazarının bulunabilmesi umuduyla Tarnow'daki bir müzeyle temas halinde olduklarını söyledi.

Dünyanın en yaşlı kadını

İngiltere'den bir kadın 115 yıl ve 282 gün ile dünyanın en yaşlı kadını oldu.

Surrey bölgesinde yaşayan Ethel Caterham, 116 yaşındaki Brezilyalı Inah Canabarro Lucas'ın hayatını kaybetmesi ardından, en yaşlı kadın unvanını aldı.

21 Ağustos 1909'da doğan Caterham, 7. Edward'ın tebaasında hayatta kalan son kişi olarak bulunuyor.

Ağustos 2024'te 115. doğum gününü kutlayan Caterham, bu konu hakkında "neden bu kadar yaygara koparıldığını anlamadığını" söyledi.

Kaşık dengeleme sanatı

İranlı bir adam, vücudunun üzerinde 96 kaşığı dengeleyerek rekor kırdı.

Abolfazl Saber Mokhtari, 2021'de 85 kaşıkla ulaştığı kendi rekorunu kırarak adını tarihe yazdı.

54 yaşındaki Mokhtari, bu alanda 3. kez rekor kırdı.

Guinness Dünya Rekorları'na verdiği demeçte, yıllarca süren pratik ve çabanın ardından bu seviyeye ulaştığını kaydeden Mokhtari, yüzeyi olan her şeyi vücuduna yapıştırabileceğini iddia etti.

Japon oyuncu, yoğun telefon kullanımı sonrası boyun deformasyonu yaşadı

Japonya'da 25 yaşındaki bir kişinin, okulda yaşadığı "zorbalık" sonrasında toplumdan uzaklaştığı, okulu bıraktığı ve birkaç yıl boyunca odasına kapanarak uzun süre akıllı telefonda oyun oynaması sonucunda boynunda deformasyon meydana geldi.

Doktorlar, kendini izole ettiği süre boyunca telefonunda çok uzun süreler boyunca oyun oynadığı ve cihaza bakmak için boynunu bükmesi nedeniyle boynu başını kaldıramayacak kadar zayıflayan adama "Düşük Kafa Sendromu" teşhisi koydu.

Sürekli telefonuna baktığı için kamburu çıkan ve boynunda rahatsızlık yaşayan adamın röntgenlerinde boynunda ciddi deformasyon gözlemlendi.

Röntgenlerde, hastanın boynunda bir şişkinlik görüldü ve sağlık görevlileri bu durumu, kişinin omurlarının doğal olmayan pozisyondan dolayı "aşırı derecede uzamasına" bağladı.

Doktorları tarafından yapılan taramalar, adamın boyun omurlarının çarpık ve çıkık hale geldiğini ve bunun sonucunda zamanla omurgada yara benzeri bir doku oluştuğunu ortaya çıkardı.

Deformasyon sonucunda yaşadığı yutkunma sorunları nedeniyle az yemek yiyebilen adam, oldukça kilo kaybetti.

Sağlık görevlileri başlangıçta rahatsızlığı boyunluklarla düzeltmeye çalıştı ancak hasta cihazları takarken uyuşukluktan şikayet ettiği için bu tedavi durduruldu. Doktorlar bunun yerine bir dizi cerrahi prosedürü tercih etti.

Hastanın, ameliyattan 6 ay sonra başını yatay pozisyonda rahatlıkla tutabildiği görüldü.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mayıs'ta Tuhaf Olaylar - Son Dakika

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