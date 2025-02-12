Mardin'in Mazıdağı ilçesinde işçi servisi ve pikapın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Kırsal Evciler Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen pikap ve işçileri taşıyan servis minibüsü çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mazıdağı'nda İşçi Servisi Kazası - Son Dakika
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