Mardin'de silahlı saldırıya karışan amca ve kuzeni yakalandı - Son Dakika
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Mardin'de silahlı saldırıya karışan amca ve kuzeni yakalandı

Mardin\'de silahlı saldırıya karışan amca ve kuzeni yakalandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde İdan Y.'nin başından silahla vurulup yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada amcası F.Y. ile onun oğlu E.Y. de jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Salih KESKİN/MAZIDAĞI (Mardin)

14.02.2024 17:21
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AMCASI VE DİĞER KUZENİ DE YAKALANDI

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde İdan Y.'nin başından silahla vurulup yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada amcası F.Y. ile onun oğlu E.Y. de jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Salih KESKİN/MAZIDAĞI (Mardin),

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Mardin'de silahlı saldırıya karışan amca ve kuzeni yakalandı - Son Dakika
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