MCB, Jenrick'in Görevden Alınmasını İstedi - Son Dakika
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MCB, Jenrick'in Görevden Alınmasını İstedi

Britanya Müslüman Konseyi, İslam karşıtı paylaşımlar yapan Jenrick'in görevden alınmasını istedi.

24.12.2024 20:16
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Britanya Müslüman Konseyi (MCB), İslam karşıtı söylemleriyle tanınan eski Bakan Robert Jenrick'in aşırı sağcı bir gruba hayranlık duyduğunu ifade etmesi üzerine Jenrick'in gölge bakanlıktan uzaklaştırılması çağrısı yaptı.

MBC'den ana muhalefetteki Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch'a hitaben yapılan açıklamada, Jenrick'in X'teki "Inevitable West" isimli aşırı sağcı hesaba yolladığı, "Paylaşımlarınızın hayranıyım." mesajlarının ortaya çıkması hatırlatıldı.

Halihazırda Gölge Adalet Bakanı olarak görev yapan Jenrick'in, Müslüman karşıtı (İslamofobi) paylaşımlar yapan hesaba hayranlık duyması nedeniyle parti içinde soruşturmaya tabi tutulması ve görevden alınması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen MCB Genel Sekreteri Zara Muhammed, "Jenrick'in bu hesaptaki (Inevitable West) aşırı sağcı ve İslamofobik nefret paylaşımlarını görmemesi mümkün değil. Buna rağmen onların yapılması gerekenlere ilişkin aşırı sağcı görüşlerine hayranlık duyduğunu ifade ediyor." ifadelerini kullandı.

Muhammed, Muhafazakar Partide "İslamofobi epidemisi" bulunduğu eleştirisi yaparak, "Badenoch, gölge kabinede İslamofobi ve aşırıcılık savunucularının bulunmasına izin vermemeli." açıklamasını paylaştı.

Badenoch için bu durumun bir "sınav" olduğunu kaydeden Muhammed, "Jenrick, derhal görevden alınmalı." diyerek soruşturmaya tabi tutulması gerektiğinin de altını çizdi.

Muhammed, partiye Jenrick hakkında şikayet başvurusunda bulunacaklarını da belirtti.

Allahu Ekber sloganı atanların gözaltına alınmasını istemişti

İngiltere'de 2022-2023 arasında Göçten Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Jenrick'in, Inevitable West hesabıyla yaptığı mesajlaşma kamuoyuna sızmış, bu mesajda Jenrick'in, "Paylaşımlarınızın büyük bir hayranıyım. Diğer politikacılar gibi bana hesap sormak da hakkınız. Ancak ne yapılması gerektiği konusunda aynı fikirde olduğumuzu düşünüyorum." yazdığı görülmüştü.

Jenrick, bakanlığı sırasında ülkedeki Filistin'e destek gösterilerine tepki göstermiş ve İsrail'e destek eylemlerine katılmıştı.

"Allahu Ekber" sloganı atanların gözaltına alınması gerektiğini savunan Jenrick, geçmişte Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli görseller gösteren bir öğretmene tepki için okul dışında yapılan protestoları ise doğru bulmadığını açıklamıştı.

Gölge kabine

İngiltere'de ana muhalefet partisince üyelerden oluşturulan ve hükümetteki bakanların çalışmalarını denetleyip alternatif politikalar üreten milletvekili topluluğuna "gölge kabine", üyelerine ise "gölge bakan" adı veriliyor.

Gölge kabine üyeleri, kendi partileri iktidar olduğunda hangi politikaları izleyeceklerini, iktidarın attığı adıma karşı hangi adımı atacaklarını topluma açıklıyor.

Bir kuralı olmasa da ana muhalefet partileri iktidara geldiklerinde bakan tercihlerini büyük oranda gölge kabine üyelerinden yana kullanıyor.

Kaynak: AA

Politika, Britanya, Olaylar, Güncel, Dünya, Son Dakika

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