McMahon'dan Harvard'a Fon Dondurma Eleştirisi

ABD Eğitim Bakanı Linda McMahon, Harvard Üniversitesi'ne sağlanan fonların dondurulması nedeniyle Senato'da eleştirilerin hedefi oldu.

McMahon ABD Senatosunda yaptığı konuşmada, Eğitim Bakanlığının 2026 mali yılı bütçesi hakkında bilgilendirme yaptı.

Konuşması sırasında Harvard'ın fonlarının dondurulmasına da değinen McMahon, Harvard ve Columbia gibi üniversitelerin kampüslerinde "antisemitizme veya herhangi bir ayrımcılığa" müsamaha göstermeyeceğini belirtti.

McMahon, Harvard gibi ülkenin önde gelen üniversitelerine sağlanan fonların dondurulması nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

Connecticut'ın Demokrat Senatörü Chris Murphy, "Tüzüğün neresinde size bir üniversitenin federal fonlarını kesme yetkisi veriliyor?" diye konuştu.

Murphy, Eğitim Bakanı McMahon'u eleştirerek, hiçbir yasanın Eğitim Bakanlığına kampüslerdeki fikir özgürlüğünü denetleme yetkisi vermediğini belirtti.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Harvard Üniversitesine mektup göndererek okulun uluslararası öğrenci kabulünün durdurulduğunu açıklamıştı.

Öte yandan Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, İç Güvenlik Bakanlığının Harvard'a ilettiği bu kararı geçici olarak durdurmuştu.