MEB'den Yeni Mesajlaşma Servisleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

MEB'den Yeni Mesajlaşma Servisleri

14.07.2025 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEB, öğretmen-veli iletişimini güçlendiren iki yeni mesajlaşma servisi başlatıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hem öğretmenlerin velilerle doğrudan iletişim kurabilmesi hem de velilerin öğrencilerinin notlarına, devamsızlık ve sınav tarihi gibi bilgilerine anlık ulaşmasını sağlamak amacıyla iki yeni mesajlaşma servisi hayata geçirilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre MEB, bürokrasiyi azaltmak ve ulaşılabilirliği sağlamak kapsamında dijital dönüşüm çalışmaları doğrultusunda mesaisini artırdı.

Bu kapsamda hem Bakanlığın öğretmen ve diğer personeli ile hem de öğretmenlerin velilerle doğrudan iletişim kurabilmesinin yanı sıra velilerin öğrencilerinin notlarına, devamsızlık ve sınav tarihi gibi bilgilerine anlık ulaşmasını sağlamak için Turkcell'in yerli ve milli mesajlaşma uygulaması BiP üzerinden iki yeni mesajlaşma servisi devreye alınacak.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Turkcell arasında ortaklaşa gerçekleştirilecek projeye ilişkin imzalar 22 Temmuz'da atılacak.

Öğretmen Bilgi Servisi ve Okul-Veli Asistanı kurulacak

Proje ile yeni nesil teknolojiler kullanılarak yerli ve milli teknoloji sayesinde bilgi güvenliğinde yabancı hizmetlerden bağımsız çalışabilme imkanı sağlanacak ve yabancı uygulamalarda yaşanan erişim sorununun önüne geçilecek.

Kontrolsüz şekilde sosyal medya, internet üzerinden yayılan haberlerdeki yanıltıcı bilgiler yerine doğru bilgiye de bu servisler üzerinden erişim sağlanacak.

Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli mesajlaşma uygulaması BiP üzerinden Öğretmen Bilgi Servisi (ÖBS) ve Okul-Veli Asistanı (OVA) kurulacak.

Öğretmen ile veliler arasında hızlı iletişim için özel gruplar kurulabilecek

ÖBS ile öğretmenler, veliler ve Bakanlık personeli güvenli, etkili ve sürekli iletişimde kalabilecek.

Bakanlık merkez teşkilatı, buradan yayınlayacağı duyurularla tek bir kaynaktan, tüm taşra birimlerine, öğretmenlere ve diğer personeline doğru bilgiyi yerli ve milli mesajlaşma aracılığıyla doğrudan ulaştıracak.

Bakanlığın duyuruları, yönergeleri, kongreleri, kurul ve toplantıları gibi bilgilendirmeler bu servisten iletilebilecek ve uçtan uça şifreleme ile sistem üzerinden öğretmenlerle bölge ve grup bazlı mesajlaşma imkanı sağlanacak.

İlçe, okul ve zümre bazlı iletişimin de sağlanabileceği ve ilerleyen dönemde kullanıma açılacak Okul-Veli Asistanı ile de öğretmenler ile veliler arasında hızlı ve güvenli iletişim kurulması için özel gruplar oluşturulabilecek.

Veliler, çocuklarının performanslarını daha yakından takip edebilecek

OVA da ise veliler, eğitimleriyle ilgili bilgilendirmelere ulaşabilecek.

Böylelikle veliler, çocuklarının performanslarını daha yakından ve düzenli takip edebilecek.

Bakanlığın sistemleriyle entegrasyon çalışmalarının devam ettiği OVA'da, veliler servise operatörden bağımsız şekilde ulaşabilecek ve video, doküman, belge ve materyaller velilerle paylaşılabilecek.

Sistem üzerinden yapılacak anketler aracılığıyla veliler görüş ve önerilerini Bakanlığa doğrudan ulaştırılabilecek.

OVA, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başında devreye alınacak.

BiP, Apple App Store ve Google Play Store üzerinden indirilebiliyor.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Yerel Yönetim, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB'den Yeni Mesajlaşma Servisleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail saldırısında yaralandı İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail saldırısında yaralandı
“Hesap“ kavgasında kadın turistleri darbedip yerde tekmelediler "Hesap" kavgasında kadın turistleri darbedip yerde tekmelediler
AK Parti’den “Terörsüz Türkiye“ mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak
Kartalkaya faciasında evladını kaybeden acılı anne, mahkemede korkunç gerçeği ortaya çıkardı Kartalkaya faciasında evladını kaybeden acılı anne, mahkemede korkunç gerçeği ortaya çıkardı
AK Parti’den Pervin Buldan’ın “Bu ittifak süreç ittifakı“ sözlerine yanıt AK Parti'den Pervin Buldan'ın "Bu ittifak süreç ittifakı" sözlerine yanıt
Kredi kartı sahiplerine müjde Limitler artıyor, vadeler uzuyor Kredi kartı sahiplerine müjde! Limitler artıyor, vadeler uzuyor
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Macaristan’ın en eski kütüphanesini böcekler istila etti Macaristan'ın en eski kütüphanesini böcekler istila etti
Türkiye’nin gıda devi konkordato ilan etti Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
Ankara’da 1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia Ankara'da 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia
Denize uçan lüks cipin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi Denize uçan lüks cipin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi

10:27
Kabine kulisleri kaynıyor Değişim için perşembe günü işaret edildi
Kabine kulisleri kaynıyor! Değişim için perşembe günü işaret edildi
09:07
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel’i ziyaret edecek
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel'i ziyaret edecek
02:38
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
17:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
17:01
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
16:43
Adana’da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu
Adana'da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu
16:13
Bakan Ersoy duyurdu Antalya’da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı
Bakan Ersoy duyurdu! Antalya'da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı
15:47
AKOM uyardı İstanbul’da sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak
AKOM uyardı! İstanbul'da sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak
14:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 11:23:35. #7.13#
SON DAKİKA: MEB'den Yeni Mesajlaşma Servisleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.