Çorum'un Mecitözü ilçesinde çocuklar karın keyfini kartopu oynayarak çıkardı.
İlçede etkili olan kar nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Kar tatilini fırsat bilen çocuklar, karda kayıp kartopu oynadı.
İlçe merkezinde bulunan Yatılı Bölge Okulu (YİBO) bahçesine gelen çocuklar soğuk havaya rağmen kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.
Son Dakika › Güncel › Mecitözü'nde Kar Keyfi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?