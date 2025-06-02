Meclis Komisyonu Karaman'da Elma Bahçelerini İnceledi

TBMM Zirai Don Komisyonu üyeleri, Karaman'da elma bahçelerini inceledi

KARAMAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Karaman'da zirai dondan etkilenen elma bahçelerinde inceleme yaptı.

Bazı bölgelerde Nisan ayı içerisinde gerçekleşen zirai donun sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, kenti ziyaret etti. Merkeze bağlı Kılbasan köyü yakınlarında zirai dondan etkilenen alanları inceleyen heyet, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram'dan bilgi aldı.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, gazetecilere, Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu olarak, ziyaretlerde üretici ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelip saha taramaları yaptıklarını söyledi.

Karaman'da elma bahçelerinin yanı sıra ceviz, kiraz ve üzümde don hasarı olduğunu aktaran Korkmaz, kentin elma üretiminde önemli bir noktada olduğunu belirterek, "Bugün Niğde ve Karaman'ın raporlarını inceledik ve üreticilerimizle ile sivil toplum örgütlerimizle buluştuk. Burada özellikle elma bahçeleri, ceviz, kiraz ve üzüm hasar görmüş durumda. Bulunduğumuz elma bahçesinde bir tane bile elma bulamadık. Zirai don olayının etkisinin kısmen gelecek yıla da etkisinin olacağı tahmin ediliyor. Bunun dışında üreticilerin dışında elma ihracatçılarının da sorunları var. Yapmış oldukları uluslararası bağlantılar ve ihracat sözleşmeleri var. Bunları da yerinde gördük ve dinledik. Çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından ziraat odaları, birlik başkanları, çiftçiler ile paydaş kurumların temsilcileri görüşlerini paylaştı.

İncelemelere, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut, TKDK Karaman Koordinatörü Dr. Özgür Öztürk, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, siyasi parti temsilcileri ve çiftçiler katıldı.